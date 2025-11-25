Гейе извинился за свое удаление против "Юнайтед"

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе извинился за свое удаление против "Манчестер Юнайтед".

Гейе увидел перед собой красную карточку уже на 13-й минуте матча, выигранного "Эвертоном" со счетом 0:1. Идрисса был изгнан с поля "Олд Траффорд" за то, что дал пощечину своему партнеру по команде Майклу Кину.



Голкиперу "Эвертона" Джордану Пикфорду пришлось силой оттаскивать Гейе в сторону, чтобы предотвратить драку, но раскаяние 36-летнего сенегальца не заставило себя ждать.



"Прежде всего я хочу извиниться перед своим партнером по команде Майклом Кином. Я несу полную ответственность за свою реакцию. Я также приношу извинения своим партнерам по команде, тренерскому штабу, фанатам и клубу".



"Случившееся не отражает мою сущность или ценности, которых я придерживаюсь. Эмоции были накалены, но ничто не оправдывает такой поведение. Я сделаю все возможное, чтобы это никогда не повторилось", — пишет Гейе в инстаграме.