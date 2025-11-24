Винисиус открыл дверь к переезду в Премьер-Лигу

Винисиус Нападающий испанского "Реала" Винисиус открыл дверь к переезду в Премьер-Лигу, отказавшись от продления контракта со своим клубом.

По информации The Athletic, в прошлом месяце у Винисиуса состоялась встреча с президентом "Реала" Флорентино Пересом, и игрок дал понять, что новой сделки не будет.

"Реал" с января безуспешно пытался договориться с Винисиусом о продлении рассчитанного до 2027 года контракта, но теперь гранд Ла Лиги может быть вынужден выставить 25-летнего бразильца на трансфер.

За решением Винисиуса стоит разлад в его отношениях с главным тренером "Реала" Хаби Алонсо, на которого нападающий неоднократно жаловался руководству в первые три месяца сезона.

Очень малое количество клубов в Европе могут позволить себе приглашение игрока с зарплатой и стоимостью Винисиуса, которого в прошлом связывали с переходом в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Добавим, в своих 340 матчах за "Реал" Винисиус забил 111 голов, включая пять в этом сезоне.




Автор mihajlo   

Дата 24.11.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 382

Последние комментарии:




  1. quavo 24.11.2025 21:28 # quavo
    Да кому нах эта обезьяна ебливая нужна

    (ответить)

  2. gidro-met 24.11.2025 21:02 # gidro-met
    Форест заберёт , так и быть

    (ответить)

