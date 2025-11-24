Бывший ассистент Клоппа возглавил "Суонси"

Витор Матош, бывший ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле", возглавил клуб Чемпионшипа "Суонси".

Матош был важной фигурой в тренерском штабе "Ливерпуля", присоединившись к "красным" в октябре 2019.



Матош помогал становлению молодежи в первой команде "Ливерпуля", в течение своего времени в мерсисайдском клубе став обладателем титула Премьер-Лиги, Кубка Англии, двух Кубков Лиги и клубного Чемпионата Мира.



Матош прибыл в "Суонси" из "Маритиму". Витор был назначен главным тренером клуба второго португальского дивизиона только в июне, получив свою первую работу в качестве самостоятельного специалиста.



И если "Маритиму" сейчас лидирует в своем дивизионе, то "Суонси" занимает только 20-е место в Чемпионшипе.



Добавим, что свою тренерскую лицензию категории Pro 37-летний португалец получил при содействии валлийской FA.