Упамекано отверг "Ливерпуль"

Защитник немецкой "Баварии" Дайо Упамекано исключает свой переход в "Ливерпуль" следующим летом.

В данный момент "Бавария" не оставляет попыток склонить Упамекано к новому контракту, но действующее соглашение Дайо по-прежнему истекает в конце сезона.



Уже с января Упамекано сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, и "Ливерпуль" назывался одним из претендентов на 27-летнего игрока сборной Франции.



Однако Кристиан Фальк из Bild утверждает, что Упамекано не собирается в "Ливерпуль" или какой-либо другой клуб Премьер-Лиги. В случае ухода из "Баварии" свободным агентом Дайо рассмотрит только варианты с "Реалом" и ПСЖ.



Добавим, Упамекано сыграл в каждом матче "Баварии" в этом сезоне в рамках Бундеслиги и Лиги Чемпионов, за исключением одного.