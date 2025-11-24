Викарио: "Мы не сражались"

Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио признал, что его команда так и не дала бой "Арсеналу" в дерби Северного Лондона.

В воскресенье "Тоттенхэм" был разгромлен на "Эмирейтс" со счетом 1:4, уступив практически безо всякого сопротивления.



По крайней мере, Викарио и партнеры знают, что им нужно исправить в своей игре в преддверии выезда к ПСЖ в рамках Лиги Чемпионов.



"Это был очень плохой вечер для нас. Прежде всего мы должны извиниться перед нашими людьми, которые приехали и поддерживали нас. Они ожидали увидеть борьбу, но мы как коллектив не сражались".



"Вы обязаны сражаться в футбольном матче, особенно на этом уровне".



"Это тяжелый вечер, это очень плохое поражение, но нам нужно сплотиться, потому что мы знаем, над чем нам нужно поработать".



"В среду нас ждет еще один важный вечер. Нам нужно сплотиться и верить в себя, потому что сегодня вечером мы не показали ничего из того, на что мы обычно способны".



"Я знаю, что эмоции зашкаливают, когда вы проиграли дерби, но нам нужны холодные головы", — цитирует Викарио Sky Sports.