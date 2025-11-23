"Вулверхэмптон" может купить Христоса Мандаса в январе

"Вулверхэмптон" может приобрести голкипера итальянского "Лацио" Христоса Мандаса в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Бена Джейкобса, "Вулверхэмптон" был заинтересован в Мандасе еще минувшим летом, но тогда "Лацио" запросил 22 миллиона фунтов за Христоса.



В данный момент "Лацио" испытывает серьезные финансовые затруднения и в январе будет готов отпустить 24-летнего игрока сборной Греции значительно дешевле — за 10-12 млн. фунтов.



Сам Мандас открыт к отъезду из Рима, потому что не сыграл ни минуты в этом сезоне Серии А. Христос был любимчиком бывшего главного тренера "Лацио" Марко Барони, но доверием экс-рулевого "Челси" Маурицио Сарри не пользуется.



В данный момент "Вулверхэмптон" обладает тремя голкиперами: Жозе Са, Сэмом Джонстоном и Дэном Бентли. Но всем им по 32 года, и приглашение более молодого вратаря является одним из приоритетов "волков" на 2026 год.