Рубен Диаш возмущен, что второй гол Барнса был засчитан

Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш раскритиковал решение засчитать второй гол "Ньюкасла" в ворота его команды.

Дубль Харви Барнса обеспечил "Ньюкаслу" победу 2:1 над "Сити" в субботу. Свой второй гол игрок "сорок" забил с близкого расстояния, несколькими секундами ранее, когда подавался угловой, оттолкнув голкипера "горожан" Джанлуиджи Доннарумму.



Диаш считает, что уже в тот момент рефери Сэм Бэрротт должен был остановить игру. Рубен предлагает четко прописать в правилах, можно ли толкать вратарей.



"Из всех решений я выскажусь только насчет второго гола — думаю, нам нужно придать этому здравый смысл".



"Потому что где здравый смысл, когда их игрок выталкивает нашего голкипера из ворот? Что мы позволяем, как долго мы будем это позволять?"



"Иногда это дозволено, иногда нет. Где правила? Что можно делать на самом деле?"



"В случае со вторым голом Джиджи был на своем месте, но его оттолкнули. И никаких последствий. Это оказалось дозволено. На поле я этого даже не осознал, но я посмотрел повторы".



"Мне показалось странным, что его не было на месте, поэтому я сразу понял, что что-то не так. На повторе я увидел, что Барнс выталкивает его из ворот. Мы так придирчивы к некоторым контактам, но когда это контакт с голкипером, все дозволено? Если бы это было правилом, то ладно. Но пускай мы будем делать то же самое".



"В другой день это был фол. Теперь это, оказывается, дозволено. Люди скажут, что я ищу оправдания, но ничего подобного. Сегодня "Ньюкасл" был лучше, и они заслужили победу. Им было дозволено забить больше, чем мы. А что касается правила, то оно необходимо", — цитирует Диаша Sky Sports.