Барнс уверен, что "Ливерпуль" наладит свою игру

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс выразил уверенность, что команда Арне Слота преодолеет свои трудности.

Минувшим летом "Ливерпуль" потратил почти 450 миллионов фунтов на новых игроков, однако "красные" потерпели пять поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги и находятся уже в восьми очках позади лидирующего "Арсенала".



Эту нестабильность Барнс связывает с обилием новичков и их неопытностью. Однако Джон уверен, что "Ливерпуль" совершил качественные приобретения, которые со временем проявят себя.



"Ливерпуль" потратил кучу денег и купил много игроков, но это создает неопределенность насчет того, у всех ли сразу пойдет игра".



"В команду пришли пятеро новых игроков, включая двух крайних защитников, а это важные позиции для нас. Сейчас они привыкают к новой манере игры".



"В свое время у нас в полузащите действовали Джордан Хендерсон и Фабиньо, которые были сильными опорниками и трудились вместе с крайними защитниками. Теперь у нас больше креативности в этой зоне".



"Теперь здесь играют игроки вроде Флориана Вирца и Райана Гравенберха. У нас есть игроки вроде Уго Экитике, поэтому мы все еще привыкаем к ним".



"Самое важное, что все они обладают хорошим характером. Они не ноют и не капризничают, когда дела не идут хорошо".



"Однако нам важно найти манеру игры, особенно с Вирцем, которого я считаю очень хорошим игроком. Нужно найти ему место и систему, которая ему подходит".



"Наличие замечательных по отдельности игроков не гарантирует вам побед в матчах. Но поскольку они молоды и неопытны, то они здесь надолго, и у них все сложится, потому что это игроки с хорошим характером", — цитирует Барнса Liverpool Echo.