Артета раскрыл свой план на травмированного Габриэля

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал, что защитник Габриэль Магальяэс будет поблизости со своими партнерами по команде во время отсутствия с травмой.

На прошлой неделе Габриэль получил травму бедра в товарищеском матче за сборную Бразилии и теперь пропустит несколько недель.



Однако Артета уверен, что его команда справится с этой потерей, и ожидает, что Габриэль продолжит исполнять роль лидера, даже будучи травмированным.



"Тот факт, что ты не можешь играть или тренироваться, не означает, что ты не можешь участвовать в других активностях и приносить пользу команде. Он будет очень близок с командой".



"Разумеется, он является очень, очень важным игроком для нас, но хорошая вещь в том, что мы уже проходили через это".



"В прошлом году, в самый важный момент сезона, мы не могли рассчитывать на него в течение трех месяцев, и команда оставалась очень боеспособной".



"Мы выиграли много матчей, мы были действительно хороши в оборонительном плане против очень тяжелых соперников, поэтому мы нуждаемся в этом снова".



"Каждый игрок привносит особые качества, и в случае с Габи это его лидерство, его авторитет, его любовь обороняться, его язык тела".



"Мы должны восполнить это и распределить между собой. Игроки должны сделать шаг вперед, они уже делали это в прошлом".



"Значительную часть прошлого сезона мы также провели без него, и тогда команда справилась", — цитирует Артету Evening Standard.