Ираола не переживает насчет возможного ухода Семеньо

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола заявил, что не переживает насчет возможного ухода нападающего Антуана Семеньо в зимнее трансферное окно.

В этот международный перерыв выяснилось, что новый контракт, который Семеньо заключил минувшим летом, содержит пункт о выкупе, и в январе сумма отступных будет составлять 65 миллионов фунтов.



Семеньо наперебой сватают в большие клубы Премьер-Лиги, прежде всего — в "Ливерпуль", но Ираола не собирается волноваться раньше времени.



"Сейчас только ноябрь. Антуан — наш игрок, и он продолжит быть нашим игроком. Когда наступит январь, вы сможете спросить меня насчет трансферного рынка".



"Но прямо сейчас я не переживаю насчет следующего трансферного окна. Я не переживаю насчет этой ситуации".



"В январе мы поговорим о том, что может произойти и какие игроки нам нужны", — цитирует Ираолу Liverpool Echo.