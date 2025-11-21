Дисаси не был восстановлен в первой команде "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что защитник Аксель Дисаси не был восстановлен в качестве игрока первой команды.

Во время этого международного перерыва Дисаси был замечен занимающимся на базе в Кобхэме с первой командой, хотя в сентябре Мареска говорил, что Аксель и Рахим Стерлинг, не сумевшие покинуть "Челси" летом, останутся отстраненными.



По словам Марески, в этом плане ничего не изменилось. Дисаси остается игроком резервной команды и дожидается открытия зимнего трансферного окна.



"Аксель помогает второй команде, он помогает молодым игрокам".



"Во время международного перерыва у нас осталось здесь пять или шесть игроков, поэтому нам потребовались игроки из второй команды, и Аксель бы среди игроков второй команды, привлеченных к нашим тренировкам, но, кажется, это была лишь одна тренировка".



"В данный момент он помогает второй команде, он трудится со второй командой, и он во второй команде".



"Он игрок "Челси", и он во второй команде, как и Рахим, который в той же ситуации", — цитирует Мареску Sky Sports.