Ле Бри не исключает переход Гендузи в "Сандерленд"

Наставник "Сандерленда" Режис Ле Бри не стал исключать воссоединение с полузащитником итальянского "Наполи" Маттео Гендузи.

На днях в итальянской прессе появилась информация, что "Лацио" готов продать Гендузи в январе за 25-30 миллионов евро (22-26 млн. фунтов).



"Сандерленд", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" назывались среди клубов, которые задумываются о приглашении 26-летнего француза, известного в Англии по выступлениям за "Арсенал".



Когда Ле Бри спросили об этом, он не стал отрицать свой интерес к воссоединению с Гендузи, с которым ему довелось поработать в "Лорьяне".



"Мы до сих пор поддерживаем отношения с игроками, и Маттео — один из них. Прежде я работал с ним в "Лорьяне", поэтому мы остаемся на связи. Но в данный момент слишком рано говорить о январском трансферном окне", — цитирует Ле Бри Sky Sports.