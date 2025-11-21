Артета подтвердил потерю Габриэля

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил потерю с мышечной травмой защитника Габриэля Магальяэса.

Габриэль повредил свое правое бедро в товарищеском матче за сборную Бразилии против Сенегала на "Эмирейтс" на прошлой неделе.



Дерби против "Тоттенхэма" в ближайшее воскресенье станет первым из матчей, которые предстоит пропустить 27-летнему защитнику.



Габриэлю пока не поставлен окончательный диагноз, но Артета уже готовится к тому, что ведущий защитник будет отсутствовать "недели".



"К сожалению, Габи получил травму в своей сборной. Он пропустит недели".



"В следующую среду нам нужно будет провести еще одно обследование. Тогда мы будем лучше понимать сроки, нежели в данный момент".



"Ясное дело, это удар по нам. Он является лидером нашей обороны. Его отсутствие никогда не является позитивом. Хорошая вещь в том, что у нас есть ряд очень хороших игроков. Теперь им нужно сделать шаг вперед", — цитирует Артету Sky Sports.