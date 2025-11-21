Слот: "Нам не хватает Жоты как игрока и человека"

Арне Слот и Диогу Жота Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команде не хватает нападающего Диогу Жоты.

На днях защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон, выйдя со сборной Шотландии на ЧМ-2026, признался, что постоянно думает о Жоте, который минувшим летом разбился на автомобиле в Испании вместе со своим братом.

Слот понимает, что Робертсон такой не один в раздевалке, однако Арне не берется судить о влиянии этой трагедии на свою команду.

"Я видел его интервью во время прямой трансляции. Я знаю, что это проблема для нас, и это совершенно нормально".

"Думаю, это хорошо для нас, что мы напоминаем себе о нем при каждой возможности, учитывая то, каким человеком и игроком он был".

"Но невозможно оценить, как это влияет на игроков и как это влияет на наши результаты".

"В последнюю очередь я буду использовать это как оправдание, потому что я просто не знаю (как это влияет). Я лишь знаю, что нам не хватает игрока — и это на 100 процентов так — и нам также не хватает человека".

"Но я не могу оценить, какое влияние это оказывает на нашу игру, не говоря даже о результатах. Это невозможно сказать".

"Мы никогда не будем использовать это как оправдание, потому что это не кажется правильным", — цитирует Слота Sky Sports.




