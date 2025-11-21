Уилшир рассказал, что мотивирует его стать успешным тренером

Джек Уилшир Главный тренер "Лутона" Джек Уилшир чувствует, что у него осталось незаконченное дело в футболе после преждевременного завершения игровой карьеры.

Уилшир великолепно начал свою игровую карьеру в родном "Арсенале" и провел 34 матча за сборную Англии, однако хронические проблемы со здоровьем заставили Джека повесить бутсы на гвоздь еще до наступления 30 лет.

В прошлом месяце 33-летний Уилшир возглавил "Лутон" из Лиги Два, и неудовлетворение от игровой карьеры серьезно мотивирует Джека к достижению успеха в качестве тренера.

"Наверное, есть несколько причин, почему я этого так сильно хочу, но одна из них заключается в том, что я не реализовал весь свой потенциал во время карьеры игрока, и я по-прежнему чувствую, что могу дать столь многое футболу".

"Я люблю футбол, я люблю его так сильно, и это правда. Я люблю футбол и все, что с ним связано. Мои дети любят его, моя семья интересуется футболом, и я живу футболом".

"Есть различные пути для этого, и я уже говорил, что у меня были различные моменты и различные люди, которые вдохновили меня стать тренером".

"Даже когда я сделал шаг вперед и возглавил команду "Арсенала" U-18, заранее ты никогда не знаешь, будешь ли ты хорош, как люди отреагируют на тебя, как отреагируют игроки".

"Это вызывает привыкание, но чем больше я узнавал, тем лучше у меня получалось, и я просто хотел большего. Я по-прежнему такой. Я очень взволнован насчет этого нового этапа".

"Я верю, что мы можем быть успешны здесь с имеющимися игроками, имеющимся персоналом. Вы знаете меня, я обладаю этим стремлением к успеху", — сообщил Уилшир Daily Mirror.




  1. ed-malcev 21.11.2025 14:21 # ed-malcev
    конечно надо. недодел. это не с сигарой и тёлками в басике плескаться. тут работать надо

