Уилшир рассказал, что мотивирует его стать успешным тренером

Главный тренер "Лутона" Джек Уилшир чувствует, что у него осталось незаконченное дело в футболе после преждевременного завершения игровой карьеры.

Уилшир великолепно начал свою игровую карьеру в родном "Арсенале" и провел 34 матча за сборную Англии, однако хронические проблемы со здоровьем заставили Джека повесить бутсы на гвоздь еще до наступления 30 лет.



В прошлом месяце 33-летний Уилшир возглавил "Лутон" из Лиги Два, и неудовлетворение от игровой карьеры серьезно мотивирует Джека к достижению успеха в качестве тренера.



"Наверное, есть несколько причин, почему я этого так сильно хочу, но одна из них заключается в том, что я не реализовал весь свой потенциал во время карьеры игрока, и я по-прежнему чувствую, что могу дать столь многое футболу".



"Я люблю футбол, я люблю его так сильно, и это правда. Я люблю футбол и все, что с ним связано. Мои дети любят его, моя семья интересуется футболом, и я живу футболом".



"Есть различные пути для этого, и я уже говорил, что у меня были различные моменты и различные люди, которые вдохновили меня стать тренером".



"Даже когда я сделал шаг вперед и возглавил команду "Арсенала" U-18, заранее ты никогда не знаешь, будешь ли ты хорош, как люди отреагируют на тебя, как отреагируют игроки".



"Это вызывает привыкание, но чем больше я узнавал, тем лучше у меня получалось, и я просто хотел большего. Я по-прежнему такой. Я очень взволнован насчет этого нового этапа".



"Я верю, что мы можем быть успешны здесь с имеющимися игроками, имеющимся персоналом. Вы знаете меня, я обладаю этим стремлением к успеху", — сообщил Уилшир Daily Mirror.