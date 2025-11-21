Санья уверен, что "Арсенал" справится с потерей Габриэля

Экс-игрок "Арсенала" Бакари Санья выразил уверенность, что "канониры" смогут справиться с потерей своего ведущего защитника Габриэля Магальяэса.

На прошлой неделе Габриэль получил травму бедра в сборной Бразилии и теперь пропустит минимум один месяц.



Против "Тоттенхэма" в ближайший уикенд "Арсенал" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги сыграет без Габриэля, однако Санья уверен, что главный тренер Микель Артета что-нибудь придумает.



"Габриэль — это скала, он так важен для команды. Он является лидером от природы, и он потрясающ при стандартных положениях. Уже долгое время он является одним из лучших центральных защитников в Европе. С Вильямом Салиба он сформировал одну из лучших оборонительных связок, что я только видел".



"Микель Артета хорош при поисках решений, поэтому я уверен, он найдет способ хорошо настроить игру "Арсенала" против "Тоттенхэма".



"Разумеется, отсутствие Габриэля — это плохо, учитывая все то, что он может предложить на обоих концах поля. Я все равно думаю, что они достаточно хороши для победы, особенно дома. Но чем раньше вернется в строй Габриэль, тем лучше!" — сообщил Санья Evening Standard.