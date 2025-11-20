Клуб Чемпионшипа "Бирмингем" представил проект нового стадиона на 62,000 зрителей.

В данный момент "Бирмингема" продолжает выступать на 29-тысячном "Сент-Эндрюс", который является домом для клуба с 1906 года.



В 2023 году "Бирмингем" перешел под контроль американских инвесторов, и вопрос о новом стадионе сдвинулся с мертвой точки.



А в четверг "Бирмингем" официально представил проект, разработанный архитектурными бюро Heatherwick Studio MANICA Architecture.



Отличительной деталью нового стадиона "Бирмингема" являются расположенные по периметру 12 башен в виде дымовых труб, которые напоминают о кирпичном заводе, когда-то располагавшемся на этом месте.



В одной из башен будет оборудован лифт, на котором можно будет подняться в бар с видом на город.



Новый стадион также будет оснащен раздвижной крышей и выдвижным полем, причем "Бирмингем" обещает, что арену будет видно с расстояния в 40 миль (64 км).



Как сообщает BBC, "Бирмингем" надеется построить новый стадион к старту сезона 2030/31. Реализация проекта оценивается в 3 миллиарда фунтов.



