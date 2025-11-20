Хакими опередил Салаха в борьбе за звание лучшего игрока Африки

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах проиграл борьбу за звание Игрока Года по версии Конфедерации африканского футбола (КАФ).

В минувшем сезоне 33-летний Салах привел "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги, став лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом английского первенства.



Однако этих достижений Салаху оказалось недостаточно, чтобы стать лучшим футболистом Африки в 2025 году. Мохамеда опередил марокканский защитник Ашраф Хакими, который вместе с ПСЖ выиграл Лигу 1 и Лигу Чемпионов, а также Кубок Франции, Суперкубок Франции и Суперкубок Европы.



Салах все равно вошел в тройку призеров, заняв второе место. На третьей строчке оказался нигерийский нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен.



Добавим, прежде Салах признавался лучшим игроком Африки по версии КАФ в 2017 и 2018 годах.