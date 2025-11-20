"Фулхэм" может позвать Роджерса на место Силвы

"Фулхэм" проявляет интерес к Брендану Роджерсу как к возможной замене для своего главного тренера Марку Силва.

На днях издание Sky Sports сообщило, что владелец "Фулхэма" Шахид Хан провел переговоры с Силвой в этот международный перерыв и предложил Марку новый трехлетний контракт.



Однако Силва не спешит соглашаться, испытывая сомнения насчет амбиций "Фулхэма", тогда как действующий контракт португальского специалиста по-прежнему истекает в конце сезона.



Впрочем, Силва может и не доработать до конца сезона, потому что "Фулхэм" проиграл четыре из пяти последних матчей Премьер-Лиги и сейчас находится всего в одном очке над зоной вылета.



Поэтому "Фулхэм" вынужден держать руку на пульсе, и Football Insider утверждает, что в случае расставания с Силвой "дачники" будут готовы позвать Роджерса, который покинул "Селтик" в октябре.