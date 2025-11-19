Алиссон сможет сыграть за "Ливерпуль" против "Форест"

Алиссон должен вернуться на ворота "Ливерпуля" в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в ближайший уикенд.

Алиссон не играет в футбол с поражения 1:0 от "Галатасарая" в Лиге Чемпионов 30 сентября, когда он получил травму задней поверхности бедра.



В отсутствие 33-летнего бразильца "Ливерпуль" провел восемь матчей, потерпев пять поражений и пропустив 14 голов.



Георгий Мамардашвили, подменявший Алиссона в этот период, избегал явных ошибок, но при этом не совершил каких-то чудесных спасений, к которым приучил его бразильский конкурент.



По информации Evening Standard, восстановление Алиссона выходит на финишную прямую, и в ближайшие дни голкипер приступит к тренировкам в общей группе, что позволит ему выйти на поле "Энфилда" в субботу.