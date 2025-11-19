Гейе считает, что Ндиайе способен завоевать "Золотой мяч"

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе считает, что его партнер по команде Илиман Ндиайе способен завоевать "Золотой мяч".

В этом сезоне Ндиайе проявляет себя ключевым игроком "Эвертона", забив четыре гола и отдав одну результативную передачу в Премьер-Лиге. По слухам, 25-летний сенегалец привлек внимание больших клубов, включая "Тоттенхэм".



36-летний Гейе признается, что делает все возможное, чтобы его соотечественник реализовал свой огромный потенциал.



"Я подстегиваю его в каждом матче, каждый раз, когда мы играем. Я всегда разговариваю с ним. Он хороший парень, он много слушает, и да, я ему как старший брат. Я всегда знал, что он будет успешен в "Эвертоне", но, если честно, думаю, он еще не показывает своей лучшей игры".



"Я тренируюсь с ним каждый день, поэтому я каждый день вижу его качества и вижу, на что он способен. Ему просто нужно верить в себя, продолжать упорно трудиться и быть требовательным к себе".



"Когда он прибыл сюда, я сказал ему, что он может стать следующим африканцем, который возьмет "Золотой мяч", потому что он обладает мастерством, он обладает техникой, он обладает навыками и всем остальным. Прежде я еще не видел, чтобы игрок имел такое сочетание", — цитирует Гейе Liverpool Echo.