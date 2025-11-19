Фаулер предложил "Ливерпулю" три варианта на замену Салаху

Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер предложил "красным" три варианта на роль преемника для Мохамеда Салаха.

Салах только в прошлом сезоне заключил новый контракт до 2027 года, однако в последнее время все больше опасений, что текущий спад Мохамеда может быть связан с возрастом.



Салаху уже 33 года, и в качестве игроков, способных заменить египтянина Фаулер называет Антуана Семеньо из "Борнмута", Янкубу Минте из "Брайтона" и Илимана Ндиайе из "Эвертона".



"Я видел, что "Ливерпуль" связывали с Антуаном Семеньо из "Борнмута". А Янкуба Минте очень хорошо выступает за "Брайтон". В этом и заключается прелесть Премьер-Лиги — если игрок хорошо себя проявляет, его будут сватать в другие клубы. Захочет ли "Брайтон" его отпустить? Нет".



"Борнмут" тоже не захочет, чтобы Семеньо уходил, а "Эвертон" не захочет отпускать Ндиайе. Но Салах не будет здесь вечно, хотя он едва заключил новый контракт".



"Кого бы "Ливерпуль" ни определил в качестве игрока, подходящего на эту роль, они должны попытаться заполучить его", — цитирует Фаулера Daily Mirror.