Эль-Мала заинтересовал "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" просматривает вингера немецкого "Кельна" Саида Эль-Малу.

19-летний Эль-Мала мощно начал новый сезон, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу в 10 матчах Бундеслиги за "Кельн".



По информации Sky Sport Germany, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола находится под впечатлением от игры Эль-Малы, а скауты "горожан" регулярно посещают матчи "Кельна" в последнее время.



Эль-Мала также привлек интерес "Баварии" и дортмундской "Боруссии", однако "Кельн" лишь недавно заключил с Саидом новый контракт до 2030 года и сейчас оценивает свою восходящую звезду в 40 миллионов евро (35 млн. фунтов).