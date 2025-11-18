"Юнайтед" мог получить Нкунку вместо Гарначо

Помимо Ромео Лавиа, "Манчестер Юнайтед" также отказался от возможности заполучить нападающего Кристофера Нкунку из "Челси" в обмен на вингера Алехандро Гарначо.

Накануне издание ESPN опубликовало материал о том, что "Челси" приобрел Гарначо у "Юнайтед" за 40 миллионов фунтов после того, как "красные дьяволы" отказались обменять Алехандро на Ромео Лавиа.



Сейчас источник уточняет, что "Челси" предложил "Юнайтед" не только Лавиа, но и Нкунку — одного на выбор.



Вариант с Нкунку "Юнайтед" тоже не устроил, несмотря на то, что обновление атаки было приоритетной задачей на минувшее лето для "дьяволов", которые в итоге приобрели Матеуса Кунью, Бриана Мбемо и Беньямна Шешко.



Не сумев отправиться в "Юнайтед", на исходе летнего трансферного окна Нкунку был арендован "Миланом", где Кристофер пока отметился одной результативной передачей в семи матчах Серии А.