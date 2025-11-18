Фаулер сравнил Дьекереша и Шешко

Экс-игрок "Ливерпуля" Робби Фаулер сравнил нападающих Виктора Дьекереша из "Арсенала" и Беньямина Шешко из "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом "Арсенал" и "Юнайтед" оба интересовались Дьекерешем и Шешко, но в итоге "канониры" выбрали Виктора, а "красным дьяволам" остался Шешко.



И хотя адаптация того и другого в новом клубе складывается непросто, для Фаулера очевидно, что Дьекереш выглядит лучше, чем "игрок академии" Шешко.



"Дьекереш или Шешко? Думаю, это очевидно, что Дьекереш. Он, наверное, лучше подходит для Премьер-Лиги, и он лучше понимает, каковы требования насчет скорости, энергии и самоотдачи. В то же время у Шешко временами возникают небольшие сложности. Надеюсь, это не покажется вам неправильными, но временами он слегка выглядит как игрок академии".



"У меня нет сомнений, что он хороший игрок. Никто не ставит под вопрос его способности, но из этих двоих Дьекереш выглядит гораздо более приспособленным к Премьер-Лиге", — цитирует Фаулера Daily Mirror.