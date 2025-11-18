"Юнайтед" готов поспорить с "Сити" за Ливраменто
"Манчестер Юнайтед" готов поспорить с соседями из "Манчестер Сити" за защитника "Ньюкасла" Тино Ливраменто.
"Сити" имеет давний интерес к Ливраменто и, если верить журналисту Бену Джейкобсу, почти наверняка предпримет попытку переманить Тино в 2026 году.
Однако заполучить Ливраменто также хочет "Юнайтед", чей спортивный директор Джейсон Уилкокс является большим поклонником 23-летнего англичанина.
Опыт выступлений в Премьер-Лиге, а также умение сыграть на обоих флангах обороны являются большими плюсами Ливраменто в глазах двух клубов из Манчестера.
При этом "Ньюкасл" не хочет терять Ливраменто, и новый спортивный директор "сорок" Росс Уилсон приложит все усилия, чтобы склонить продукта академии "Челси" к новой сделке.
