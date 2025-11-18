"Фулхэм" предложил новый контракт Марку Силве

Марку Силва Владелец "Фулхэма" Шахид Хан предложил главному тренеру Марку Силве новый долгосрочный контракт.

Как известно, действующий контракт Силвы истекает в конце этого сезона, и на фоне ухудшившихся результатов появились слухи о возможном расставании "Фулхэма" с Марку в ближайшее время.

По информации Sky Sports, будущее Силвы действительно было предметом обсуждения Марку и Хана в этот международный перерыв, однако клуб выразил желание сохранить португальского специалиста.

По итогам состоявшихся переговоров Хан предложил Силве новый трехлетний контракт, и теперь слово за Марку.

Силва тренирует "Фулхэм" с 2021 года, в течение этого времени отразив интерес целого ряда клубов, включая "Ноттингем Форест" и представителей саудовской лиги.




18.11.2025

