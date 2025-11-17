"Форест" готов потребовать свыше 100 млн. фунтов за Андерсона

"Ноттингем Форест" готов потребовать за своего полузащитника Эллиота Андерсона свыше 100 миллионов фунтов.

"Форест" ожидает серьезного интереса к Андерсону в конце этого сезона, особенно со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла". При этом "лесники" исключает расставание с Эллиотом в январе, утверждает The Telegraph.



Летом 2024 "Форест" приобрел Андерсона за 15 млн. фунтов как раз у "Ньюкасла", воспользовавшись проблемами "сорок" с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



У "Ньюкасла" нет опции обратного выкупа Андерсона, чей пятилетний контракт также не содержит пункта об отступных, поэтому "Форест" собирается занять жесткую позицию насчет Эллиота.



В Ноттингеме считают, что 23-летний Андерсон достаточно хорош, чтобы пойти по стопам Джека Грилиша с Декланом Райсом и стать очередным доморощенным игроком стоимостью 100+ млн. фунтов.



В этом сезоне Андерсон утвердился основным игроком сборной Англии, и если в этом статусе Эллиот отправится на ЧМ-2026 следующим летом, это может дополнительно сказаться на его цене.