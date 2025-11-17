"Юнайтед" отказался принять Лавиа в обмен на Гарначо

"Манчестер Юнайтед" отказался принять полузащитника Ромео Лавиа из "Челси" в обмен на вингера Алехандро Гарначо минувшим летом.

В конце августа "Челси" приобрел Гарначо у "Юнайтед" за 40 миллионов фунтов. Но изначально, утверждает ESPN, "синие" пытались устроить обмен Алехандро на Лавиа.



Однако "Юнайтед" отказался принять Лавиа из-за опасений насчет склонности 21-летнего бельгийца к травмам.



Эти опасения оказались не беспочвенны, потому что в этом сезоне Лавиа отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги и сейчас отсутствует с очередным повреждением.



Добавим, двумя годами ранее сами "синие" потратили 58 млн. фунтов на приглашение Лавиа из "Саутгемптона", заключив с Ромео контракт до 2030 года.