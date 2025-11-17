"Юнайтед" отказался принять Лавиа в обмен на Гарначо

Ромео Лавиа "Манчестер Юнайтед" отказался принять полузащитника Ромео Лавиа из "Челси" в обмен на вингера Алехандро Гарначо минувшим летом.

В конце августа "Челси" приобрел Гарначо у "Юнайтед" за 40 миллионов фунтов. Но изначально, утверждает ESPN, "синие" пытались устроить обмен Алехандро на Лавиа.

Однако "Юнайтед" отказался принять Лавиа из-за опасений насчет склонности 21-летнего бельгийца к травмам.

Эти опасения оказались не беспочвенны, потому что в этом сезоне Лавиа отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги и сейчас отсутствует с очередным повреждением.

Добавим, двумя годами ранее сами "синие" потратили 58 млн. фунтов на приглашение Лавиа из "Саутгемптона", заключив с Ромео контракт до 2030 года.




Метки Гарначо, Лавиа, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 435

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dembo 17.11.2025 18:03 # dembo
    Щас бы новости выдумывать.

    Мю с двумя руками за гарначо не то что лавию, они бы и угочукву приняли.

    Лавию за гарначо , смешно.
    Челси за гарначо 30 лямов предлагал.
    Лавия, не смотря на то что травмат , не продается. Чел выходит чисто 2 раза в год пое6ать подзалупаль

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: