"Юнайтед" отказался принять Лавиа в обмен на Гарначо
"Манчестер Юнайтед" отказался принять полузащитника Ромео Лавиа из "Челси" в обмен на вингера Алехандро Гарначо минувшим летом.
В конце августа "Челси" приобрел Гарначо у "Юнайтед" за 40 миллионов фунтов. Но изначально, утверждает ESPN, "синие" пытались устроить обмен Алехандро на Лавиа.
Однако "Юнайтед" отказался принять Лавиа из-за опасений насчет склонности 21-летнего бельгийца к травмам.
Эти опасения оказались не беспочвенны, потому что в этом сезоне Лавиа отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги и сейчас отсутствует с очередным повреждением.
Добавим, двумя годами ранее сами "синие" потратили 58 млн. фунтов на приглашение Лавиа из "Саутгемптона", заключив с Ромео контракт до 2030 года.
17.11.2025 18:00
Просмотров: 435
Последние комментарии:
Щас бы новости выдумывать.
Мю с двумя руками за гарначо не то что лавию, они бы и угочукву приняли.
Лавию за гарначо , смешно.
Челси за гарначо 30 лямов предлагал.
Лавия, не смотря на то что травмат , не продается. Чел выходит чисто 2 раза в год пое6ать подзалупаль
