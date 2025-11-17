Хассельбайнк: "Ливерпуль" не должен был отпускать Диаса"

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что "Ливерпулю" не следовало продавать Луиса Диаса минувшим летом.

Минувшим летом "Ливерпуль" продал Диаса в "Баварию" за 65.5 млн. фунтов, взамен укрепив линию нападения с помощью Уго Экитике и Александера Исака.



Однако Хассельбайнк не понимает, зачем Экитике и Исак потребовались "Ливерпулю" одновременно, тогда как прямой заменой Диасу "красные" так и не обзавелись.



"Они отпустили Диаса, чего, на мой взгляд, вообще не должно было произойти. А раз он ушел, они должны были взять и пригласить вингера".



"Они заполучили Экитике, который сразу заиграл и стал забивать. Но пришел Исак, и Экитике оказался в запасе. Как это влияет на Экитике и как это влияет на всех игроков в составе?"



"Что бы вы ни сказали, это нехорошая вещь и это проблема. У вас есть эта проблема, а поверх всего этого вам еще нужно найти место для Вирца. Не забывайте, что Вирц здесь, и вам нужно найти ему место", — цитирует Хассельбайнка Liverpool Echo.