Москера раскрыл секрет обороны "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Кристиан Москера раскрыл секрет надежной игры своей команды в обороне.

В своих 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Арсенал" пропустил лишь пять голов, включая два от "Сандерленда" перед международным перерывом.



21-летний Москера чувствует, что это стало возможно не только благодаря тактике, но и благодаря настрою игроков, которые просто не подпускают соперников к своим воротам.



"Я не знал, что у "Арсенала" была эта идентичность в 1980-х и 1990-х годах, но мне нравится это, да. Это хорошо, и теперь вы тоже это видите: команда как скала, и это очень усложняет жизнь соперникам. Чтобы выигрывать матчи, нужно создавать и опасность, вашим нападающим нужны моменты. Ключ — это баланс, поэтому дело не только в обороне, не только в защитниках. Но люди говорят об оборонительной части из-за статистики, и то, что команды не забивают против нас, имеет фундаментальное значение. У нас безумные показатели".



"Мы очень, очень четко осознаем, что нам нужно делать. Ворота — это наш дом, и туда никому нельзя. Никому нельзя быть поблизости с нашей зоной. Далее нужно быть опасными в атаке. Конечно, здесь есть тактический элемент, движения, но я думаю, больше это зависит от настроя. Наш дом — не входить. Внутри раздевалки мы верим в себя. Мы знаем, на что способны и как далеко мы можем зайти", — сообщил Москера The Guardian.