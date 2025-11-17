Тухель: "Кейн играет выдающимся образом"
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отметил влияние своего капитана Харри Кейна на игру команды.
Накануне Кейн своим дублем обеспечил англичанам победу 0:2 над Албанией, благодаря чему обошел бразильскую легенду Пеле (77) по количеству голов на международном уровне.
Тухель очень доволен Кейном и считает, что сейчас нападающий "Баварии" находится в своей лучшей форме.
"Мы только что упоминали это в раздевалке. То, что он обошел Пеле сегодня, стало вишенкой на торте. Харри сделал просто выдающийся вклад в этих матчах. Он был так вовлечен во все, что мы делаем".
"Если вы видели его игру за "Баварию", то я должен сказать то же самое. Его настрой и физические кондиции соответствуют абсолютно высшему уровню. Он обеспечивает нам один гол за другим, и это просто нечто выдающееся, как он трудится, отходит назад, ищет решения в атакующей игре в данный момент", — цитирует Тухеля The Guardian.
