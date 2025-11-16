Анчелотти: "Бразилии и "Челси" очень повезло обладать Эстевао"

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выступил с похвалой в адрес вингера "Челси" Эстевао Виллиана.

Накануне Анчелотти выпустил Эстевао в стартовом составе на товарищеский матч против Сенегала в Лондоне, и 18-летний игрок сполна воспользовался своим шансом, открыв счет на 28-й минуте.



После победы со счетом 2:0 Анчелотти выразил свое восхищение талантом Эстевао, также отметив, что юниор сочетает свой природный дар с трудолюбием.



"Эстевао обладает невероятным количеством таланта. Такой уровень в таком возрасте — это сюрприз. Он хорош в завершении, у него много волшебства... И он очень упорно трудится".



"Он очень талантливый игрок. Он способен проявить себя в каждом матче, за "Челси" тоже, и ему не нужно много минут, чтобы показать свое мастерство. Думаю, сборной Бразилии очень повезло обладать им, как и "Челси", — цитирует Анчелотти Football Insider.