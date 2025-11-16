Сборная Бразилии оставила Габриэля в Лондоне

Защитник Габриэль Магальяэс покинул расположение сборной Бразилии и вернулся в "Арсенал" на лечение.

Напомним, Габриэль травмировался в победном для бразильцев товарищеском матче против Сенегала на "Эмирейтс" накануне (2:0).



Теперь возглавляемые Карло Анчелотти бразильцы отправляются в Лилль, чтобы в следующий вторник сыграть товарищеский матч против Туниса, но Габриэль останется в Лондоне.



В опубликованном Федерацией футбола Бразилии заявлении говорится, что углубленное обследование обнаружило у Габриэля "мышечную травму правого бедра".



Дальше Габриэлем займется медицинская служба "Арсенала", который после международного перерыва сыграет против "Тоттенхэма", "Баварии" и "Челси".



Если Габриэлю придется провести некоторое время в лазарете, то на роль партнера Вильяма Салбиа по центру обороны "Арсенала" смогут претендовать Кристиан Москера и Пьеро Инкапье.