Гринвуд уверен, что вернется в сборную Англии

Нападающий французского "Марселя" Мейсон Гринвуд уверен в своем возвращении в сборную Англии.

Свой последний — и единственный на данный момент — матч за сборную Англии Гринвуд сыграл в 2020 году против Исландии.



Затем последовал скандал с изнасилованием и избиением своей девушки, из-за чего Гринвуду пришлось приостановить свою футбольную карьеру.



Запятнанная репутация не позволила Гринвуду получить второй шанс в родном "Манчестер Юнайтед", который сперва отправил его в аренду в "Хетафе", а в 2024 году продал в "Марсель".



Дела Гринвуда в "Марселе" идут замечательно, и с высокой вероятностью следующим летом Мейсон отправится в более серьезный клуб. Например, интерес к 24-летнему игроку приписывают "Барселоне".



Как утверждает Daily Mail, Гринвуд уверен, что с такой формой он рано или поздно пробьет дорогу назад в сборную Англии, хотя прямо сейчас Мейсон находится в черном списке у Томаса Тухеля и FA.



Именно поэтому Гринвуд продолжает игнорировать приглашения из сборной Ямайки, возглавляемой Стивом Маклареном.



Добавим, Гринвуд забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 11 матчах Лиги 1 этого сезона.