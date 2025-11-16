Анчелотти подтвердил характер травмы Габриэля
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил характер травмы защитника "Арсенала" Габриэля Магальяэса.
Накануне бразильцы одержали победу 2:0 над сборной Сенегала в товарищеском матче в Лондоне на "Эмирейтс".
Эта победа бразильцев была омрачена вынужденной заменой Габриэля во втором тайме. У 27-летнего защитника возникли проблемы с приводящей мышцей бедра, и Анчелотти лишь может принести свои извинения "Арсеналу", которому сразу после международного перерыва играть дерби против "Тоттенхэма".
"Насколько это плохо? Я не знаю. У него возникла проблема с приводящей мышцей. Нам очень жаль, что так вышло", — цитирует Анчелотти Evening Standard.
