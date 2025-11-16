"Аль-Ахли" не отпустит Тоуни в Премьер-Лигу в январе

Спортивный директор саудовского "Аль-Ахли" Руй Педру Баз исключил возвращение нападающего Айвена Тоуни в Премьер-Лигу в зимнее трансферное окно.

Согласно слухам, Тоуни помышляет о переходе в один из клубов Премьер-Лиги в январе ради того, чтобы заслужить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2026.



Однако в планы "Аль-Ахли" не входит расставание с 29-летним нападающим, 18 месяцев назад прибывшим из "Брентфорда".



"Айвен Тоуни — игрок топ-уровня, нападающий топ-уровня. Слухи насчет его ухода в январе не опираются на реальность. Мы рассчитываем на него, и нет никакого смысла касаться этой темы в ноябре", — цитирует База Goal.