Жилберто Силва призвал "Арсенал" вернуться за Родриго
Бывший полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва призвал "канониров" возобновить интерес к нападающему испанского "Реала" Родриго.
"Арсенал" интересовался Родриго еще минувшим летом, но 24-летний бразилец остался в "Реале", где по-прежнему испытывает острый дефицит игровых минут.
Силва считает, что такой игрок пригодился бы "Арсеналу", стремящемуся к титулу Премьер-Лиги.
"Я знаю его, и мы встречались пару раз, но я не знаю, в каких отношениях он с "Арсеналом". В начале сезона я думал, что было бы великолепно заполучить его к нам в клуб".
"Очевидно, что у него не будет много возможностей играть в Мадриде при Хаби Алонсо, но я думаю, он отличный игрок с настоящим талантом, и это пустая трата времени, если он сидит на лавке, хотя в "Арсенале" конкуренция тоже высока".
"Он обладает способностью играть не только слева, но и на других позициях в передней линии. Стоит ли "Арсеналу" пригласить его? А почему нет?"
"Если он не чувствует себя счастливым, и если есть возможность укрепить состав, тогда мы можем постараться заполучить его", — цитирует Силву talkSPORT.
16.11.2025 11:00
