Фергюсон отметил прогресс МЮ при Амориме

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон отметил прогресс "красных дьяволов" при Рубене Амориме.

Неважно начав новый сезон, в последние недели "Юнайтед" стабилизировал свою игру результаты, и сейчас подопечные Аморима не знают поражений уже пять матчей Премьер-Лиги кряду.



Фергюсон находится под впечатлением от летних новичков "Юнайтед" и надеется, что Аморим приведет "дьяволов" к успеху.



"Тренер демонстрирует кое-какие признаки, хорошие признаки. Особенно выдающимся образом себя проявляет голкипер. Он сыграл только три-четыре матча, но выглядит действительно хорошо".



"Конечно, Мбемо и Кунья, новые игроки из "Вулверхэмптона" и "Брентфорда", поспособствовали этому".



"Надеюсь, тренер получит свою толику успеха, потому что в "Юнайтед" тебе нужно добиваться успеха. Признаки становятся лучше".



"Думаю, победы подряд — это нечто ожидаемое для команд вроде "Юнайтед". Они прошли цикл, когда приходилось ждать улучшений и быть терпеливыми, поэтому теперь они будут наслаждаться этим", — цитирует Фергюсона Daily Mail.