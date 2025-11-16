"Юнайтед" планирует купить двух полузащитников летом

Эллиот Андерсон и Карлос Балеба "Манчестер Юнайтед" планирует совершить два крупных приобретения в центр поля следующим летом.

"Юнайтед" хотел бы укрепить позицию полузащитника уже в январе, но единственным реальным вариантом для "красных дьяволов" на зимнее окно является представляющий "Атлетико" Конор Галлахер, если тот будет доступен для аренды.

С крупными тратами "Юнайтед" планирует повременить до следующего лета, когда, как утверждает Daily Mirror, целью номер один "дьяволов" среди полузащитников будет 23-летний Эллиот Андерсон из "Ноттингем Форест".

Вторым приобретением "Юнайтед" в центр поля может стать Карлос Балеба, интерес "дьяволов" к которому "Брайтон" отразил минувшим летом.

В "Юнайтед" считают, что они заключат выгодную сделку, если смогут заполучить 21-летнего Балеба менее чем за 100 миллионов фунтов.




Метки Андерсон, Балеба, Брайтон, Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 194




Поиск: