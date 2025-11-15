Калафьори досрочно возвращается в "Арсенал" из сборной Италии

Защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори досрочно покинул лагерь сборной Италии с травмой бедра.

Проблемы с бедром возникли у Калафьори еще до этого международного перерыва. Тем не менее, Риккардо был вызван в сборную Италии.



Однако Калафьори пропустил победу итальянцев над Молдавией в минувший четверг (0:2) и даже не приступил к тренировкам в общей группе.



В воскресенье итальянцев ждет важнейший матч против Норвегии в отборе к ЧМ-2026, и Калафьори так и не успел к нему поправиться.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в субботу Калафьори покинул расположение своей сборной, чтобы продолжить свое восстановление под наблюдением медицинской службы "Арсенала".



Калафьори выходил в стартовом составе на каждый из 11 матчей "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, но теперь участие 23-летнего защитника в дерби против "Тоттенхэма" в следующий уикенд находится под вопросом.