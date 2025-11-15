Калафьори досрочно возвращается в "Арсенал" из сборной Италии

Риккардо Калафьори Защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори досрочно покинул лагерь сборной Италии с травмой бедра.

Проблемы с бедром возникли у Калафьори еще до этого международного перерыва. Тем не менее, Риккардо был вызван в сборную Италии.

Однако Калафьори пропустил победу итальянцев над Молдавией в минувший четверг (0:2) и даже не приступил к тренировкам в общей группе.

В воскресенье итальянцев ждет важнейший матч против Норвегии в отборе к ЧМ-2026, и Калафьори так и не успел к нему поправиться.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в субботу Калафьори покинул расположение своей сборной, чтобы продолжить свое восстановление под наблюдением медицинской службы "Арсенала".

Калафьори выходил в стартовом составе на каждый из 11 матчей "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, но теперь участие 23-летнего защитника в дерби против "Тоттенхэма" в следующий уикенд находится под вопросом.




Метки Арсенал, Калафьори, сборная Италии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2025 23:00

Количество просмотров Просмотров: 222

Последние комментарии:




  1. ed-malcev 15.11.2025 23:21 # ed-malcev
    норм съездили на сборные. два заща минус. Льюис вел ком.

    (ответить)

