"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Родриго

Родриго "Тоттенхэм" является наиболее вероятным направлением для нападающего испанского "Реала" Родриго.

По информации Football Insider, главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк хочет приобрести флангового нападающего топ-уровня, и Родриго занимает высокое место в шорт-листе "шпор".

Родриго не пользуется особым доверием со стороны главного тренера "Реала" Хаби Алонсо в этом сезоне, отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе в рамках Ла Лиги.

Ожидается, что "Тоттенхэм" сделает все возможное, чтобы заполучить 24-летнего бразильца, однако в данный момент неясно, возможна ли сделка в январе, или "шпорам" придется подождать до лета.

Интерес к Родриго также сохраняет "Ливерпуль", который может попытаться обменять звезду "Реала" на Флориана Вирца, если тот так и не заиграет в Англии.




Дата 15.11.2025 20:00

