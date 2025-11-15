Онана вернется в "Юнайтед" в конце сезона
Голкипер турецкого "Трабзонсора" Андре Онана вернется в "Манчестер Юнайтед" после окончания этого сезона.
На исходе летнего трансферного окна "Трабзонсор" взял Онана в аренду с полным покрытием зарплаты 29-летнего камерунца.
Арендное соглашение по Онана не предусматривает опции или обязательства по выкупу, а значит Андре придется вернуться в "Юнайтед" следующим летом.
Тем не менее, как утверждает журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале, у Онана едва ли есть будущее в клубе с "Олд Траффорд".
В "Юнайтед" крайне довольны Сенне Ламменсом, утвердившимся первым номером команды Рубена Аморима, поэтому следующим летом "красные дьяволы" постараются найти покупателя на Онана.
15.11.2025 18:00
Просмотров: 261
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: