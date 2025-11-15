Онана вернется в "Юнайтед" в конце сезона

Голкипер турецкого "Трабзонсора" Андре Онана вернется в "Манчестер Юнайтед" после окончания этого сезона.

На исходе летнего трансферного окна "Трабзонсор" взял Онана в аренду с полным покрытием зарплаты 29-летнего камерунца.



Арендное соглашение по Онана не предусматривает опции или обязательства по выкупу, а значит Андре придется вернуться в "Юнайтед" следующим летом.



Тем не менее, как утверждает журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале, у Онана едва ли есть будущее в клубе с "Олд Траффорд".



В "Юнайтед" крайне довольны Сенне Ламменсом, утвердившимся первым номером команды Рубена Аморима, поэтому следующим летом "красные дьяволы" постараются найти покупателя на Онана.