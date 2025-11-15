Поттер: "Исак не готов к выходу в старте"

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер рассказал о форме нападающего "Ливерпуля" Александера Исака.

Исак не играет в футбол с победы 1:5 над "Айнтрахтом" в Лиге Чемпионов в прошлом месяце. Александер пропустил четыре матча "Ливерпуля", прежде чем попал в заявку на поединок Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" перед международным перерывом, хотя на поле так и не появился.



И хотя Исак был вызван Поттером на матчи против Швейцарии и Словении в отборе к ЧМ-2026, Грэм сразу предупреждает, что Александер готов только выйти на замену.



"Он не готов сыграть два матча по 90 минут в течение четырех дней, поэтому нам нужно использовать его с умом".



"Нет, он не готов к выходу в старте. Я не хочу раскрывать слишком много деталей насчет стартового состава, но я думаю, для Алекса лучше всего будет помочь нам, выйдя со скамейки запасных".



"Он провел хорошую неделю. Он не готов на 90 минут, но вам нужно подождать до завтра, и там станет видно", — цитирует Поттера Liverpool Echo.