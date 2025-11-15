Мбемо зазывает Балеба в "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Бриан Мбемо уговаривает полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба последовать за ним на "Олд Траффорд".

Будучи партнерами по сборной Камеруна, 26-летний Мбемо и 21-летний Балеба сдружились во время отборочной кампании к Чемпионату Мира.



Как сообщает The Sun, Мбемо, купленный "Юнайтед" у "Брентфорда" за 71 миллион фунтов, стал "старшим братом" для Балеба и охотно делится своей радостью от выступления за "красных дьяволов".



"Юнайтед" как раз находится в поисках динамичного полузащитника, однако "Брайтон" надеется сохранить Балеба до конца сезона, оценивая Карлоса минимум в 100 миллионов фунтов.