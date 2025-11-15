Мбемо зазывает Балеба в "Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Бриан Мбемо уговаривает полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба последовать за ним на "Олд Траффорд".
Будучи партнерами по сборной Камеруна, 26-летний Мбемо и 21-летний Балеба сдружились во время отборочной кампании к Чемпионату Мира.
Как сообщает The Sun, Мбемо, купленный "Юнайтед" у "Брентфорда" за 71 миллион фунтов, стал "старшим братом" для Балеба и охотно делится своей радостью от выступления за "красных дьяволов".
"Юнайтед" как раз находится в поисках динамичного полузащитника, однако "Брайтон" надеется сохранить Балеба до конца сезона, оценивая Карлоса минимум в 100 миллионов фунтов.
15.11.2025 15:00
Просмотров: 187
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
продать за копейки чмайну ради хуебы? ору
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий