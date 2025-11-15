Клубы следят за Илиманом Ндиайе

Илиман Ндиайе Клубы из Премьер-Лиги и Европы следят за нападающим "Эвертона" Илиманом Ндиайе.

На днях в прессе появилась информация об интересе к Ндиайе со стороны "Тоттенхэма", который помышляет о приглашении нового нападающего в зимнее трансферное окно.

Однако The Athletic утверждает, что за прогрессом 25-летнего сенегальца следит целый ряд клубов, в том числе за пределами Премьер-Лиги.

На самом деле, интерес к Ндиайе существовал еще минувшим летом, и "Эвертон" даже отклонил предложение "Интера" в 40 миллионов фунтов по Илиману.

Сам Ндиайе счастлив в "Эвертоне", а от его контракта остается еще три года, однако на определенном этапе "ирискам придется подумать о том, чтобы наградить Илимана новой сделкой.

Будучи ключевым игроком "Эвертона", по уровню зарплаты Ндиайе далек от самых высокооплачиваемых в коллектива Дэвида Мойеса.




15.11.2025

