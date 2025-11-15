"Ливерпуль", "Сити" и "Тоттенхэм" следят за Семеньо

"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" следят за нападающим "Борнмута" Антуаном Семеньо в преддверии зимнего трансферного окна.

Семеньо только минувшим летом заключил с "Борнмутом" новый долгосрочный контракт, однако ухода Антуана уже в ближайшее трансферное окно не может быть исключен.



По информации Sky Sports, свои предложения насчет Семеньо в январе могут сделать "Ливерпуль", "Сити" и "Тоттенхэм". Каждый из этих клубов задумывается об укреплении передней линии.



Добавим, Семеньо забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги, причем против "Астон Виллы" перед международный перерывом 25-летний ганец не реализовал пенальти.