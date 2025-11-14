"Челси" согласовал покупку Ордоньеса

Дейннер Ордоньес "Челси" согласовал приобретение 16-летнего защитника эквадорского "Индепендьенте дель Валье" Дейннера Ордоньеса.

Как отмечает журналист Бен Джейкобс, "Челси" находится в превосходных отношения с "Индепендьенте дель Валье", бывшим клубом своей звезды Мойсеса Кайседо.

В 2023 году "Челси" приобрел у "Индепендьенте дель Валье" полузащитника Кендри Паеса, который сейчас выступает за "Страсбур" на правах аренды.

А теперь "Челси" решил забрать еще одного таланта из эквадорского клуба в лице Ордоньеса, который выступает на позиции центрального защитника. В борьбе за Дейннера "синие" опередили ряд европейских грандов.

Ордоньес уже согласовал с "Челси" долгосрочный контракт и присоединится к "синим" в январе 2028.




14.11.2025

  1. dembo 14.11.2025 23:45 # dembo
    В то время когда подзалупль можно уже смело расформировать, императорси смотрит в будущее

    (ответить)

