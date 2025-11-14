Малик Диуф видит себя в топ-клубе

Левый защитник "Вест Хэма" Малик Диуф заявил о своем намерении перейти в топ-клуб.

Несмотря на все сложности "Вест Хэма" в этом сезоне, лично Диуф производит приятное впечатление своей игрой после перехода из пражской "Славии" за 19 миллионов фунтов.



В своих 12 матчах за "Вест Хэм" Диуф отдал три результативные передачи, и 20-летний сенегалец надеется, что гранды не оставят без внимания его успехи.



"В идеале я вижу себя в топ-клубе, в одном из пяти лучших в мире. Думаю, у меня есть потенциал достичь этого благодаря упорной работе. Надеюсь, с Божьей помощью я добьюсь этого. Я играю на профессиональном уровне только два года, поэтому я остаюсь терпеливым", — цитирует Диуфа talkSPORT.