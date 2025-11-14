Фаулер: "Ливерпуль" выбыл из борьбы за титул"

Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер считает, что команда Арне Слота выбыла из чемпионской гонки Премьер-Лиги.

Перед этим международным перерывом "Ливерпуль" был разгромлен "Манчестер Сити" со счетом 3:0. Теперь у "красных" поражений в этом сезоне Премьер-Лиги больше (5), чем за весь прошлый (4), в котором они завоевали титул.



Фаулеру кажется, что "Ливерпуль" исчерпал весь свой лимит на ошибки, поэтому Робби склонен считать защиту титула проваленной.



"Когда выйдет тренер, он будет говорить только правильный вещи. Ты не можешь сказать "мы сдаемся", потому что снаружи это будет выглядеть ужасно".



"Но нужно быть немного реалистом, потому что история говорит о том, что, кажется, только две команды выигрывали Премьер-Лигу, потерпев шесть или семь поражений".



"Поэтому, если "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу, теперь им нужно побеждать практически в каждом матче. Они даже не могут сыграть вничью — им нужно выиграть их все. Поэтому, думаю, они выбыли из борьбы за титул", — цитирует Фаулера Liverpool Echo.